Про це в ефірі 24 каналу заявив Ярослав Ємельяненко, директор "Чорнобиль ТУР".

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"З однієї лабораторії вони забрали понад 130 зразків джерел випромінювання. Це не просто зразки випромінення, одні випромінюють 5 рентгенів, інші – 20 рентгенів", – підкреслив Ємельяненко.

Він додав, що серед вкраденого, були зразки ядерного палива з 4 реактору – паливовмісні зразки. Тобто мовиться про сплавлені маси, де бетон, пластик тощо – усе сплавлене, що утворюється під час вибуху.

Перебування біля них навіть протягом декількох годин несе летальні наслідки,

– заявив директор "Чорнобиль ТУР".

За його словами те, що вони забрали з Чорнобильської зони, вивезли на територію Білорусі і Росії, дуже "фонить" радіацією.