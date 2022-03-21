Россияне похитили руководство местного совета Приазовского

Российские оккупанты продолжают похищать украинских чиновников и активистов. На этот раз рашисты похитили руководство местного совета Приазовского, что в Запорожской области.

В Приазовском похитили троих человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Сообщается, что 21 марта поступила информация о похищении руководства Приазовского.

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Старух отметил, что на данный момент информация о похищении все еще проверяется. По предварительным данным, оккупанты похитили трех человек.

Речь идет о главе Приазовской общины, его заместителе и патрульном полицейском.

Продолжаются похищения граждан. Сегодня поступила проверяемая сейчас информация о похищении руководства Приазовского пгт – председателя, заместителя и патрульного полицейского,

– написал Старух.

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