Оккупанты даже не убрали с них надписи: пропагандисты засветили автобусы, украденные в Херсоне
Россияне используют укравшие в Херсоне автобусы для принудительного перемещения жителей Новой Каховки во временно оккупированный Крым.
Пассажирские автобусы, которые россияне украли на городском коммунальном предприятии "Херсонский коммунальный транспортный сервис", используют для перевозки людей, которых "эвакуируют" из города Новая Каховка в временно оккупированный Крым, пишет 24 Канал.
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Не изменили даже надписи
Один из таких автобусов попал в кадр сюжета пропагандистского телеканала Таврия. В Новой Каховке россияне сняли очередной лживый сюжет, в котором говорили об "эвакуации" местных жителей из-за обстрелов, в которых они традиционно обвиняют ВСУ.
Оккупанты даже не потрудились убрать с автобусов надписи, свидетельствующие о том, что транспортные средства принадлежат херсонскому коммунальному предприятию.
Это уже не в первый раз
- Россияне любят мародерить "по-богатому" и воровать у украинцев не только унитазы, технику или зерно, но и обворовывать коммунальные предприятия.
- В частности, в начале апреля 2022 года стало известно, что российские оккупанты угнали с Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи 2 спецавтомобиля и школьный автобус в Пологовском районе.
- В тот же месяц в российском эшелоне, ехавшем через Минск, была замечена украденная в Украине маршрутка "Богдан-Исузу". Россияне нанесли на нее символ V и сняли номера.
- В мае оккупанты вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк 7 уцелевших в городе автобусов.
- Также известно, что во многих оккупированных территориях россияне вывозили из больниц медицинскую технику.