Оккупанты даже не убрали с них надписи: пропагандисты засветили автобусы, украденные в Херсоне

Россияне используют укравшие в Херсоне автобусы для принудительного перемещения жителей Новой Каховки во временно оккупированный Крым.

Пассажирские автобусы, которые россияне украли на городском коммунальном предприятии "Херсонский коммунальный транспортный сервис", используют для перевозки людей, которых "эвакуируют" из города Новая Каховка в временно оккупированный Крым, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне занимаются массовым мародерством в Каховском районе, – Резников

Не изменили даже надписи

Один из таких автобусов попал в кадр сюжета пропагандистского телеканала Таврия. В Новой Каховке россияне сняли очередной лживый сюжет, в котором говорили об "эвакуации" местных жителей из-за обстрелов, в которых они традиционно обвиняют ВСУ.

Оккупанты даже не потрудились убрать с автобусов надписи, свидетельствующие о том, что транспортные средства принадлежат херсонскому коммунальному предприятию.

Это уже не в первый раз