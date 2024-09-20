Там они строят фортификационные укрепления и минируют свои гидросооружения. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 каналу, что целью укрепления Белгородщины являются и провокации со стороны России.

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Как россияне готовятся останавливать наши силы на Белгородщине

Глава Украинского центра рассказал, что россияне думали, что Курщину и Брянщину они очень хорошо укрепили. Однако початок Курской операции доказало обратное. Сейчас под контролем ВСУ находится основной укрепленный российский район вблизи Суджи.

Россиянам не помогли все их инженерные сооружения,

– отметил Кузан.

Такой же ситуации россияне боятся на Белгородщине, поэтому пытаются укрепить территорию. Россия хорошо помнит действия РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области и понимает, что уже были возможности дойти войскам вглубь области.

Кремль ищет нестандартные решения, поэтому привлекает специалистов российских спецслужб, в частности ФСБ.

Они разрабатывают провокации с участием гражданского населения и укрепляют объекты гражданской инфраструктуры. Мы имеем дело с путинским режимом, который не будет жалеть даже своих граждан,

– отметил председатель Украинского центра.

Кузан добавил, что нет никакого сомнения, что Россия пойдет на любой террор, жертвы и кровопролитие, чтобы выполнить свои прихоти.

Обратите внимание! Российские власти заявили о эвакуации жителей 4 населенных пунктов Белгородской области. Причина заключается в якобы "напряженной оперативной обстановке".