Там вони будують фортифікаційні укріплення та мінують свої гідроспоруди. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що метою укріплення Бєлгородщини є і провокації з боку Росії.

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Як росіяни готуються зупиняти наші сили на Бєлгородщині

Голова Українського центру розповів, що росіяни думали, що Курщину та Брянщину вони дуже добре укріпили. Однак початок Курської операції довів зворотне. Зараз під контролем ЗСУ перебуває основний укріплений російський район поблизу Суджі.

Росіянам не допомогли всі їхні інженерні споруди,

– зауважив Кузан.

Такої ж самої ситуації росіяни бояться на Бєлгородщині, тому намагаються укріпити територію. Росія добре пам'ятає дії РДК та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області та розуміє, що вже були спроможності дійти військам вглиб області.

Кремль шукає нестандартні рішення, тому залучає спеціалістів російських спецслужб, зокрема ФСБ.

Вони розробляють провокації за участю цивільного населення та укріплюють об'єкти цивільної інфраструктури. Ми маємо справу з путінським режимом, який не буде шкодувати навіть своїх громадян,

– зазначив голова Українського центру.

Кузан додав, що немає ніякого сумніву, що Росія піде на будь-який терор, жертви та кровопролиття, аби виконати свої забаганки.

Зверніть увагу! Російська влада заявила про евакуацію жителів 4 населених пунктів Бєлгородської області. Причина полягає у буцімто "напруженій оперативній обстановці".