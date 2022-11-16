ВСУ могут пойти в наступление на Запорожском направлении: как к этому готовятся оккупанты

После освобождения правобережной части Херсонской области, оккупанты опасаются, что ВСУ будут продолжать наступление на Запорожском направлении, поэтому начали готовиться к обороне.

Россияне боятся наступления ВСУ

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, россияне бросились строить оборонительные сооружения и копать окопы. Кроме того, для этой работы они пытаются нанимать местных жителей, обещая платить им 80 тысяч рублей в месяц.

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Примечательно, что захватчики и раньше работали над укреплением обороны, но сейчас они делают это прямо в истерическом режиме, пытаясь использовать все, что угодно. В частности, россияне срывают бетонные плиты с оросительных каналов и укрепляют позиции ими.

То есть сейчас у них такое броуновское движение. Видно, что они очень пугаются потенциального наступления ВСУ и ведут себя неадекватно,

– подчеркнул журналист.

Однако все это не очень поможет оккупантам, потому что не остановит ВСУ. Кроме того, как показывает опыт, не исключено, что россияне сами будут бежать из Запорожской области.

Тем временем на оккупированных территориях украинские люди с нетерпением ждут своих защитников. К примеру, в селе Елисеевка Бердянского района местные патриоты вывесили на административном здании украинский флаг. Россияне испугались и начали искать того, кто это сделал, но им ничего не удалось.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

В Запорожскую область приехали оккупанты из Херсона

Часть российских войск, находившихся на правом берегу Херсонской области, перебросили в Запорожскую. Так, например, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – много "мобиков".

Они заселяются в дома людей, которые эвакуировались с оккупированных территорий. А если этого жилья не хватает – они просто выгоняют местных из их домов.