Россияне ударили ракетой по Балаклее: есть пострадавшие
Источник:Олег Синегубов
Страна-агрессор продолжает терроризировать гражданское население Украины. Около 10:15 7 мая оккупанты атаковали Балаклею на Харьковщине.
Известно, что ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.
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Что известно о пострадавших
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате прилета пострадали 5 гражданских людей.
Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Эту информацию также подтвердил и глава ОП Андрей Ермак.
Стоит напомнить, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске повреждения получили здание магазина, авиационный памятник и несколько частных жилых домов, а в Дворечной – частный дом. Пострадавших в результате обстрелов в Харьковской области 6 мая не было.
Россия ночью атаковала Украину: главное
- В ночь на 7 мая жители Одессы сообщали о звуках взрывов. Однако глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук заявил, что попаданий на территории города и области не зафиксировали. Вероятно, взрывы свидетельствовали об успешной работе нашей ПВО.
- В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время очередной атаки оккупанты использовали стратегическую авиацию и направили по Югу, в частности, ракеты типа Х-22. Они не высокоточны. Поэтому вполне вероятно, что агрессор пытался узнать, где и какие системы ПВО готовы работать.
- По словам Гуменюк, есть попадание в одно из промышленных предприятий. Разрушен цех, однако человеческих потерь нет. Также есть попадание в поля как на Херсонщине, так и на Николаевщине.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью 7 мая оккупанты били по Никопольскому району. В частности, применили "Град" и тяжелую артиллерию. К сожалению, от вражеских обстрелов погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали.
- Что известно о ночной атаке – читайте в материале 24 Канала.