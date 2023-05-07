Россияне ударили ракетой по Балаклее: есть пострадавшие

Страна-агрессор продолжает терроризировать гражданское население Украины. Около 10:15 7 мая оккупанты атаковали Балаклею на Харьковщине.

Известно, что ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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Что известно о пострадавших

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате прилета пострадали 5 гражданских людей.

Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Эту информацию также подтвердил и глава ОП Андрей Ермак.

Стоит напомнить, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске повреждения получили здание магазина, авиационный памятник и несколько частных жилых домов, а в Дворечной – частный дом. Пострадавших в результате обстрелов в Харьковской области 6 мая не было.

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