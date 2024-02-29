Россияне почти не используют тактическую авиацию: Гуменюк рассказала о ситуации на Юге

Российские оккупационные войска сейчас фактически отказались от применения авиации на Юге после эффективного сбивания их самолетов Силами обороны. Уменьшилось и количество атак дронами.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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За минувшие сутки, 28 февраля, противник использовал более 80 беспилотников разведывательного типа в замен на сбитый самолет А-50.

За минувшие сутки несколько уменьшилось количество использования FPV-дронов. Если раньше враг пытался держать интенсивность на отметке 70 – 80 единиц, наша удачная работа по приглушению летальных объектов привела к тому, что у врага сегодня интенсивность 40 – 50 единиц,

– сказала Гуменюк.

Количество атак уменьшилось

По ее словам, сейчас имеем высокий показатель противодействия – до 70% вражеских целей удается нейтрализовать. Пресс-секретарь добавила, что за прошедшие сутки зафиксировали попытку пуска одного барражирующего снаряда.

"Но увидев, что на восточном направлении исчезают их самолеты, враг отказался от идеи применения тактической авиации на этом направлении. Даже сбор информации враг пытается проводить с помощью БПЛА, отдавая им предпочтение", – сообщила Наталья Гуменюк.

При этом Гуменюк отметила, что враг полностью от применения авиации не отказался, в частности были попытки применить стратегическую авиацию в акватории Черного моря, но "что-то пошло не так и атаку отменили".

Российская авиация несет потери

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат в разговоре с 24 Каналом объяснил, что после потери уже второго А-50 россияне будут оттягивать расстояние от линии боевого соприкосновения, чтобы эти самолеты не быть уничтоженными. Поэтому это уменьшит радиус их действия.

Более того, он отмечал, что россияне не смогут заменить дронами А-50, потому что беспилотники имеют другие задачи оперативно-тактического уровня, а эти самолеты благодаря расположенному сверху радару могут сканировать территорию на глубину до 600 километров.

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