Уничтожают уникальные виды животных, – Гуменюк сказала, что россияне делают в заповедниках
Россияне уничтожают природные заповедники на временно оккупированной территории Херсона. Враг размещает там технику и охотится за уникальными видами животных.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила последствия действий оккупантов.
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Россияне уничтожают заповедники
На юге Украины много заповедных территорий. С начала полномасштабной войны оккупанты уничтожают их. Так, Кинбурнская коса с ее уникальными природными ландшафтами фактически уничтожена, о чем сказала Гуменюк. Оккупанты скрываются в лесных насаждениях, вызывая таким образом огонь на себя. Это приводит к разрушению экосистем.
"Кроме этого размещения россиянами военной техники на заповедных территориях приводит к уничтожению почв. Использование технических масел – все это очень сильно влияет",– добавила она.
Более того – оккупанты не заботятся и о животных. Они охотятся на уникальные виды.
В 2023 году россияне превратили остров Джарилгач в полигон. Для этого они засыпали перешеек между островом и оккупированной частью Херсона. В августе там разгорелся масштабный пожар.
Как россияне уничтожают заповедники в Украине: новости
- Россияне оккупировали биосферный заповедник "Аскания-Нова". В марте 2023 года стало известно, что они назначили своего "директора" и даже внесли в российский "реестр".
- В сентябре 2022 года сообщалось, что оккупанты захватили 8 заповедников и 12 национальных парков. Там ситуация критическая. В частности, национальный природный парк "Святые горы" в Донецкой области россияне уничтожили на 80%.
- Подрыв Каховской ГЭС, который россияне совершили в июне 2023 года, тоже нанес немалый вред природе. Каховское водохранилище обмелело, а на его месте начал расти лес.