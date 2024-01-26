Уничтожают уникальные виды животных, – Гуменюк сказала, что россияне делают в заповедниках

Россияне уничтожают природные заповедники на временно оккупированной территории Херсона. Враг размещает там технику и охотится за уникальными видами животных.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила последствия действий оккупантов.

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Россияне уничтожают заповедники

На юге Украины много заповедных территорий. С начала полномасштабной войны оккупанты уничтожают их. Так, Кинбурнская коса с ее уникальными природными ландшафтами фактически уничтожена, о чем сказала Гуменюк. Оккупанты скрываются в лесных насаждениях, вызывая таким образом огонь на себя. Это приводит к разрушению экосистем.

"Кроме этого размещения россиянами военной техники на заповедных территориях приводит к уничтожению почв. Использование технических масел – все это очень сильно влияет",– добавила она.

Более того – оккупанты не заботятся и о животных. Они охотятся на уникальные виды.

В 2023 году россияне превратили остров Джарилгач в полигон. Для этого они засыпали перешеек между островом и оккупированной частью Херсона. В августе там разгорелся масштабный пожар.

Как россияне уничтожают заповедники в Украине: новости