Россияне уничтожили памятник пограничникам в оккупированном Херсоне

Россияне продолжают уничтожать все украинское на оккупированных территориях. Да, наемники Кремля снесли памятник воинам-пограничникам всех поколений.

Двухметровый мемориал в честь украинских пограничников установили возле админздания Азово-Черноморского регионального управления ГНСУ и открыли 27 июня 2017 года. До этого в сквере Шмидта стояла стилизованная каменная газета с барельефом Ленина, однако ее превратили в Пограничный столб, а перед ним разместили фигуру бойца с овчаркой.

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Отмечается, что эта скульптура придумана военными, которые служат на административной границе с Крымом. Пса сделали по фотографиям четырехлапого часового, по имени Вердер, который служит в Херсоне. Фигура пограничника – это собирательный образ бойца, защищающего украинскую землю.

Памятник воинам-пограничникам всех поколений / фото Херсонской ОГА

Вчера вечером "Украинская правда" сообщила, что россияне снесли этот памятник. Вероятно, желают там установить свои символы – старуху с флагом, Сталина, Ленина или еще какую-нибудь фигуру, напоминающую СССР.

Оккупанты сносят памятник пограничникам в Херсоне / фото УП

Сразу после оккупации россияне рвутся навязывать жителям свою веру в советский союз и "русский мир". Оккупанты уничтожают все символы Украины, памятники, сжигают украинские книги, а также меняют язык обучения в учебных заведениях на русском. Чем не геноцид украинского народа?

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

25 мая стало известно, что Путин подписал об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что наемники Кремля упрощают процесс подачи заявления на получение российского гражданства для граждан, депортированных на территорию России.

Оккупационные власти в Херсонской области заставили подростков уничтожить мемориал Небесной Сотни в городе. Оккупанты угрожали ребятам, что похитит их, если те не порвут плакаты с фотографиями героев. Что и следовало ожидать, россияне использовали видео, как подростки уничтожают мемориал, для своей пропаганды.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что несуразные указы фейковой власти Херсонщины в любом случае приведут к нехватке пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированного региона. В частности, российские военные придумали некий аномальный валютный курс: 1 гривна = 2 рубля.

"Ламать не строит" – девиз россиян, пришедших "асвабаждать" свободный украинский народ от чудесной жизни. В Херсонской области оккупанты разрушили зеленую энергетику региона, которая перед войной начала стремительно развиваться. Русские оружием уничтожали станции и, конечно, мародерили технику, которую они, вероятно, впервые увидели.

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