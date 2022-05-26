Двометровий меморіал в честь українських прикордонників встановили біля адмінбудівлі Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ та відкрили 27 червня 2017 року. До того у сквері Шмідта стояла стилізована кам'яна газета з барельєфом Леніна, проте її перетворили на Прикордонний стовп, а перед ним розташували фігуру бійця з вівчаркою.
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Зазначається, що цю скульптуру придумали військові, які служать на адміністративному кордоні з Кримом. Пса зробили за світлинами чотирилапого вартового, на ім'я Вердер, який служить в Херсоні. Постать прикордонника – це збірний образ бійця, який боронить українську землю.
Пам'ятник воїнам-прикордонникам усіх поколінь / фото Херсонської ОДА
Вчора ввечері "Українська правда" повідомила, що росіяни знесли цю пам'ятку. Ймовірно, бажають там встановити свої символи – стару бабу з прапором, Сталіна, Леніна чи ще якусь постать, яка нагадуватиме СРСР.
Окупанти зносять пам'ятник прикордонникам в Херсоні / фото УП
Одразу після окупації росіяни рвуться нав'язувати мешканцям свою віру в радянський союз та "русскій мір". Окупанти знищують всі символи України, пам'ятники, спалюють українські книжки, а також змінюють мову навчання в закладах освіти на російську. Чим не геноцид українського народу?
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- 25 травня стало відомо, що Путін підписав про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині та Запоріжжі. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що найманці Кремля спрощують процес подання заяви на отримання російського громадянства для депортованих на територію Росії громадян України.
- Окупаційна влада на Херсонщині змусили підлітків знищити меморіал Небесної Сотні в місті. Окупанти погрожували хлопцям, що викрадуть їх, якщо ті не порвуть плакати з фотографіями героїв. Що й потрібно було очікувати, росіяни використали відео, як підлітки нищать меморіал, для своєї пропаганди.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що недолугі укази фейкової влади Херсонщини у будь-якому випадку призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованого регіону. Зокрема, російські військові придумали якийсь аномальний валютний курс: 1 гривня = 2 рублі.
- "Ламать не строїть" – девіз росіян, які прийшли "асвабаждать" вільний український народ від чудово життя. У Херсонській області окупанти зруйнували зелену енергетику регіону, яка перед війною почала стрімко розвиватися. Росіяни зброєю знищували станції та, звичайно, мародерили техніку, яку вони, ймовірно, вперше в житті побачили.
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