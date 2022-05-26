Двометровий меморіал в честь українських прикордонників встановили біля адмінбудівлі Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ та відкрили 27 червня 2017 року. До того у сквері Шмідта стояла стилізована кам'яна газета з барельєфом Леніна, проте її перетворили на Прикордонний стовп, а перед ним розташували фігуру бійця з вівчаркою.

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Зазначається, що цю скульптуру придумали військові, які служать на адміністративному кордоні з Кримом. Пса зробили за світлинами чотирилапого вартового, на ім'я Вердер, який служить в Херсоні. Постать прикордонника – це збірний образ бійця, який боронить українську землю.

Пам'ятник воїнам-прикордонникам усіх поколінь / фото Херсонської ОДА

Вчора ввечері "Українська правда" повідомила, що росіяни знесли цю пам'ятку. Ймовірно, бажають там встановити свої символи – стару бабу з прапором, Сталіна, Леніна чи ще якусь постать, яка нагадуватиме СРСР.

Окупанти зносять пам'ятник прикордонникам в Херсоні / фото УП

Одразу після окупації росіяни рвуться нав'язувати мешканцям свою віру в радянський союз та "русскій мір". Окупанти знищують всі символи України, пам'ятники, спалюють українські книжки, а також змінюють мову навчання в закладах освіти на російську. Чим не геноцид українського народу?

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини

25 травня стало відомо, що Путін підписав про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині та Запоріжжі. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що найманці Кремля спрощують процес подання заяви на отримання російського громадянства для депортованих на територію Росії громадян України.

Окупаційна влада на Херсонщині змусили підлітків знищити меморіал Небесної Сотні в місті. Окупанти погрожували хлопцям, що викрадуть їх, якщо ті не порвуть плакати з фотографіями героїв. Що й потрібно було очікувати, росіяни використали відео, як підлітки нищать меморіал, для своєї пропаганди.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що недолугі укази фейкової влади Херсонщини у будь-якому випадку призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованого регіону. Зокрема, російські військові придумали якийсь аномальний валютний курс: 1 гривня = 2 рублі.

"Ламать не строїть" – девіз росіян, які прийшли "асвабаждать" вільний український народ від чудово життя. У Херсонській області окупанти зруйнували зелену енергетику регіону, яка перед війною почала стрімко розвиватися. Росіяни зброєю знищували станції та, звичайно, мародерили техніку, яку вони, ймовірно, вперше в житті побачили.

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