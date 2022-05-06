Россияне упорно лезут, несмотря на неудачи: Мусиенко назвал направления

Оккупанты пытаются искать пути и слабые места в украинской обороне. Они хотят найти более выгодные варианты для дальнейшего наступления и прорвать линию фронта.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Россияне постоянно проводят разведку боем, а по некоторым направлениям они, конечно, наступают интенсивно, пытаясь сдвинуть линию фронта. Вот, например, Луганщина, где они все равно, несмотря на сопротивление наших сил, идут и бросают силы, которые у них еще остались", – сказал эксперт.

Где атакуют россияне

По словам Мусиенко, россияне пытались найти путь через Гуляйполе в Запорожской области. Уже приблизительно 3 недели как там начались обстрелы. Оккупанты пытались прорваться, но это не удалось.

Также, как отметил руководитель Центра, есть пути, где Россия хочет выйти на административные границы Херсонской и Днепропетровской областей. Однако из-за неудач показательно обстреливает украинские села и города со стороны Херсона и по Днепропетровщине. Туда, где получает их реактивная артиллерия.

Есть пути, где они все равно лезут и пытаются прорваться. Это в направлении Херсона и в сторону Николаева. Они растягиваются, но концентрируют 2 – 3 направления, где их войск больше. Это Изюм, Северодонецк и ближе к Волновахе и Марьинке,

– сказал эксперт.

Пока у россиян нет успехов, чтобы оправдать свое вторжение в Украину. До 9 мая оккупанты не смогут ничем похвастаться и есть вероятность, что они проведут парад с военнопленными. Мусиенко этого не возразил и добавил, что от россиян не стоит ожидать чего-то хорошего.

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