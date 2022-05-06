Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Росіяни постійно проводять розвідку боєм, а по деяких напрямках вони, звичайно, наступають інтенсивно, намагаючись посунути лінію фронту. Ось, наприклад, Луганщина, де вони все одно, попри шалений спротив наших сил, сунуть й кидають сили, які в них ще залишились", – сказав експерт.

Де атакують росіяни

За словами Мусієнка, росіяни намагались знайти шлях через Гуляйполе, що у Запорізькій області. Там вже приблизно 3 тижні як там почалися обстріли. Окупанти намагались прорватися, але цього не вдалось.

Також, як зазначив керівник Центру, є такі шляхи, де Росія хоче вийти на адміністративні межі Херсонської та Дніпропетровської областей. Проте через невдачі показово обстрілює українські села та міста з боку Херсонщини й по Дніпропетровщині. Туди, де дістає їхня реактивна артилерія.

Є шляхи, де вони все одно лізуть і намагаються прорватися. Це з напрямку Херсона й у бік Миколаєва. Вони розтягуються, але концентрують 2 – 3 напрямки, де їхніх військ найбільше. Це Ізюм, Сєвєродонецьк і ближче до Волновахи та Мар'їнки,

– сказав експерт.

Наразі у росіян немає успіхів, щоб виправдати своє вторгнення до України. До 9 травня окупанти не зможуть нічим похвалитися і є ймовірність, що вони проведуть парад з військовополоненими. Мусієнко цього не заперечив й додав, що від росіян не варто очікувати чогось хорошого.

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