Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Ракета "нештатно сошла" в Белгородской области

С российского самолета в очередной раз "нештатно сошла" ракета. На этот раз речь идет об авиационной ракете класса "воздух – воздух" Р-27.

Инцидент произошел на Белгородщине 6 февраля. Местные телеграм-каналы сообщают, что ракета Р-27 упала в селе Никольское прямо возле жилого дома. В сети утверждают, что ракета упала в 100 метрах от дома на улице Советской в Никольском Белгородской области.

Сдетонировала ли ракета – в сети не сообщали. Однако экстренные службы информируют, что инцидент произошел из-за "нештатного схода" вооружения.

О погибших или пострадавших официально не сообщали.

В СМИ добавляют, что только в 2025 году с российских самолетов "нештатно сошли" 16 ФАБов, 3 ракеты и одна УМПБ-250. Все боеприпасы упали на территории России, или на временно оккупированных территориях, которые сейчас контролирует враг.

Так, 19 января российские телеграм-каналы сообщили сразу о 2 случаях с авиабомбами, которые потеряли россияне. Одна ФАБ упала на территории Курской области, а другая – в районе села Вишневка в Запорожской области.