Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

До теми Під час масованої атаки російський літак упустив ракету на Воронезьку область

Ракета "нештатно зійшла" у Бєлгородській області

З російського літака вкотре "нештатно зійшла" ракета. Цього разу мовиться про авіаційну ракету класу "повітря – повітря" Р-27.

Інцидент стався на Бєлгородщині 6 лютого. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що ракета Р-27 впала у селі Нікольське прямісінько біля житлового будинку. У мережі стверджують, що ракета впала за 100 метрів від будинку на вулиці Радянській у Нікольському Бєлгородської області.

Чи здетонувала ракета – у мережі не повідомляли. Однак екстрені служби інформують, що інцидент стався через "нештатне сходження" озброєння.

Про загиблих чи постраждалих офіційно не повідомляли.

У ЗМІ додають, що лише у 2025 році з російських літаків "нештатно зійшли" 16 ФАБів, 3 ракети та одна УМПБ-250. Всі боєприпаси впали на території Росії, або ж на тимчасово окупованих територіях, які нині контролює ворог.

Так, 19 січня російські телеграм-канали повідомили відразу про 2 випадки з авіабомбами, які загубили росіяни. Одна ФАБ упала на території Курської області, а інша – в районі села Вишнівка у Запорізькій області.