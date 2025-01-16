Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

До теми Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки

Російський літак впустив ракету

Під час нещодавньої російської масованої атаки бомбардувальник впустив ракету на Воронезьку область. У росЗМІ не називали, коли саме відбувся інцидент, проте можна припустити, що це сталося під час атаки 15 січня 20225 року.

Так, у полі поблизу села Олександрівка у Воронезькій області виявили уламки невідомого об'єкту. Боєприпас вибухнув і спричинив пожежу. Спочатку припускали, що причиною вибуху була атака безпілотників. Однак, коли на місце прибули співробітники Росавіації, то з'ясувалося, що це фрагменти крилатої ракети Х-69.

У росЗМІ пишуть, що ракета вибухнула під час падіння. Про постраждалих та руйнування у мережі не повідомляли.

Такі випадки не є "унікальними", адже російські літаки постійно "гублять" ракети та керовані авіабомби над власними територіями. До прикладу, 2 січня 2024 під час масованої атаки росіяни теж упустили ракету на Воронезьку область. Боєприпас впав у селі Петропавлівка і зруйнував чимало будинків. Однак про жертв і постраждалих офіційно не повідомляли.

Також росіяни "загубили" Х-59 у Бєлгородській області. Нездетонована ракета була виявлена біля села Красне.

Під час однієї з атак Росія запускала ракети по українському аеродрому, однак "Кинджал" впав у Тамбовській області. Нездетоновану ракету, яка стирчала посеред поля, виявив тракторист.