Нагадаємо, 1 лютого російські військові "впустили" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. На щастя, боєприпас не вибухнув і ніхто не постраждав.
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Окупанти впустили ракету на території Росії
Збройні сили Росії вкотре упустили ракету на Бєлгородську область.
За даними російського телеграм-каналу ASTRA, 19 квітня за два кілометри від села Красне в полі виявили боєприпас – ракету X59.
Вона (ракета – 24 Канал) "нештатно" зійшла за 92 кілометри від кордону з Україною,
– розповіли в російському телеграм-каналі.
Там зазначили, що військовим довелося знищувати її на місці. За їхніми словами, руйнувань та постраждалих немає.
Російський літак вкотре "упустив" авіабомбу над Бєлгородською областю: основне
- Російський телеграм-канал ASTRA розповідав, що ворожий літак "впустив" чергову авіабомбу на Бєлгородську область.
- За їхніми даними, ФАБ-500 21 квітня було знайдено в районі хутора Стадников.
- Повідомляється, що бомба не здетонувала. Знищуватимуть боєприпас мали вчора, 22 квітня.