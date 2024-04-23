Напомним, 1 февраля российские военные "уронили" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. К счастью, боеприпас не взорвался и никто не пострадал.

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Оккупанты упустили ракету на территории России

Вооруженные силы России в очередной раз уронили ракету на Белгородскую область.

По данным российского телеграмм-канала ASTRA, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле обнаружили боеприпас – ракету X59.

Она (ракета – 24 Канал) "нештатно" сошла в 92 километрах от границы с Украиной,

– рассказали в российском телеграм-канале.

Там отметили, что военным пришлось уничтожать ее на месте. По их словам, разрушений и пострадавших нет.

Российский самолет в очередной раз "уронил" авиабомбу над Белгородской областью: основное