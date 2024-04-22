Об этом сообщили в российском телеграмм-канале, пишет 24 Канал.

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Что известно о "впущенной" авиабомбе на Белгородскую область

Утром российский телеграм-канал ASTRA рассказал, что российский самолет "упустил" очередную авиабомбу на Белгородскую область.

По их данным, ФАБ-500 накануне, 21 апреля, была найдена в районе хутора Стадников.

Сообщается, что бомба не сдетонировала. Уничтожать боеприпас будут сегодня.

"Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называет падение – "внештатным схождением боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит – нет", – сказано в сообщении.

Не первый случай с таким "падением" российских авиабомб