Про це повідомили в російському телеграм-каналі, пише 24 Канал.
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Що відомо про "впущену" авіабомбу на Бєлгородську область
Зранку російський телеграм-канал ASTRA розповів, що російський літак "впустив" чергову авіабомбу на Бєлгородську область.
За їхніми даними, ФАБ-500 напередодні, 21 квітня, було знайдено в районі хутора Стадников.
Повідомляється, що бомба не здетонувала. Знищуватимуть боєприпас сьогодні.
"Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називає падіння – "позаштатним сходженням боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається – немає", – сказано в повідомленні.
Не перший випадок з таким "падінням" російських авіабомб
- Російські літаки не рідко "упускають" свої авіабомби. Дві авіабомби ФАБ-500 виявили за 2 кілометри від села Крюково 30 березня.
- Також 18 лютого у селі Солоті було знайдено ФАБ-250. Місцева влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу було ліквідовано на полігоні.
- Ворог "випадково впустив" фугасну авіаційну бомбу на Луганщині. Так, 1 лютого російські військові "впустили" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. На щастя, боєприпас не вибухнув і ніхто не постраждав.