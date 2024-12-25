Над Керченским проливом зафиксировали нетипичную активность авиации: что тайком перевозит враг

Над Керченским проливом 24 декабря наблюдалась повышенная активность российских военных вертолетов Ми-8, такого раньше не было. Возможно, вертолеты ищут украинские морские дроны.

Таким предположением с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что россияне снова начали использовать Крымский мост для перевозки не только горючего и боеприпасов.

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Как Россия снова начала использовать Крымский мост

Россияне увеличили плотность обороны в районе Крымского моста, используя авиацию: истребители для выполнения задач и дальнего контроля, вертолеты для мониторинга воздушного и морского пространства.

Враг пытается защитить незаконное сооружение, поскольку Украина активно использует надводные, подводные и наземные дроны, а также крылатые ракеты разных типов.

Что важно, Россия снова начала применять Крымский мост для переброски войск из Тамани в Керчь. Далее их растягивают по всей территории полуострова с акцентом на выход в сторону Херсонщины.

Наращивают контингент в районе Херсона, переводя основные российские части. Крымский мост до сих пор остается основным механизмом перевозки,

– отметил Роман Свитан.

Используется как железная дорога, так и автомобильные трассы. В последнее время заметным стало увеличение вагонов, в которых враг перевозит топливо и боеприпасы, а теперь уже и личный состав.