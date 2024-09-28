Россия перебрасывает новые силы на Курское направление: в ОТГ "Северск" рассказали о ситуации там

Российские захватчики перебрасывают новые силы на Курское направление. Впрочем, даже несмотря на такое усиление врагу все равно приходится постоянно переносить дедлайны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник, передает 24 Канал. По его словам, Вооруженные Силы Украины "готовы встречать врага".

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Россияне усиливают Курское направление

Как отметил представитель, не стоит обращать слишком много внимания на заявления российской пропаганды. Он признал, что россияне действительно перебрасывают новые, и даже более качественные подразделения на Курское направление. Однако на сегодня даже этого для них недостаточно.

Мы будем наносить поражения врагу и продолжать дедлайны их, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же выйдет... Пусть попробуют – мы их здесь встречаем, и они это чувствуют,

– заявил Мысник.

Что еще об этом известно

Издание Bild сообщало, что российские военные планировали осуществить крупное наступление в Курской области, однако оно оказалось для них провальным. Они так и не смогли отвоевать свои территории в запланированный срок.

Украинские военные до сих пор держат позиции в Курской области, а дальнейшие планы России кажутся иллюзорными. Издание отметило, что по состоянию на 17 сентября российские танки продвинулись лишь к югу от Коренево. Впоследствии в Кремле просто решили перенести "дедлайн", но и это вряд ли произойдет.