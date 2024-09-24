Россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны: в СМИ объяснили для чего

Россияне начали устанавливать камеры заднего обзора на свои разведывательные БПЛА. Таким образом они стремятся обезопасить себя от украинских зенитных FPV-дронов.

О первом случае установки такой камеры стало известно благодаря тому, что этот БПЛА уже был "посажен" украинскими военными. Об этом рассказывает издание Defence Express.

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Как россияне пытаются уберечь свои разведывательные дроны

О первом случае сбивания БПЛА с дополнительной камерой в своем телеграм-канале сообщил специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов.

ВСУ нашли в подбитом БПЛА дополнительную камеру / Фото "Флеша"

На фото изображен подбитый российский разведывательный БПЛА (вероятно ZALA 421) с миниатюрной камерой, подключенной к кастомному устройству российского производства, оснащенного RHCP антеннами, которые обычно используются в FPV-дронах.

Эта камера позволяет контролировать заднюю полусферу, что может помочь обнаружить угрозу в виде зенитного дрона и принять меры для избежания атаки.

Насколько будет эффективная установка дополнительной камеры на БПЛА

В издании отметили, что разведывательные БПЛА не являются истребителями или самолетами, способными выполнять фигуры высшего пилотажа. Одной из возможных мер противодействия для них может быть попытка убежать на высокой скорости, ведь время полета FPV-дрона ограничено, и большая скорость быстрее расходует аккумулятор зенитного дрона.

Общая эффективность такого решения пока что вызывает сомнения. Однако сам факт, что враг достаточно быстро начал практически внедрять средства противодействия зенитным FPV-дронам, достоин внимания.

Вполне вероятно, что перечень контрмер будет расширяться. В частности, есть вероятность, что российская сторона попытается устанавливать на свои разведывательные БПЛА малые средства РЭБ, которые будут нацелены на самые распространенные частоты.