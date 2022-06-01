Россияне установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб
1 июня 2022 , 18:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают вести наступление в Северодонецке, пытаясь прорваться штурмом. Враг установил контроль над восточной частью города.
Согласно сообщению Генштаба, российские захватчики имеют частичный успех в этом направлении.
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В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и врагом.
На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города,
– говорится в сообщении Генштаба.