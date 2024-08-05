Аллея с погибшими есть, а воды нет: россияне выразили неудовольствие и обратились к Путину

В России жители одного из городов пожаловались на проблему. Они записали обращение к российскому президенту на фоне портретов погибших соотечественников.

Жители станицы Лысогорская Ставропольского края России пожаловались на отсутствие "даже капли" водопроводной воды. Это стало поводом для обращения к Владимиру Путину, передает 24 Канал.

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Деньги нужны на бомбардировку

Жители пожаловались, что не могут даже нормально помыться. Кроме этого, они отметили, что из-за отсутствия воды в населенном пункте нет животных. Их фактически уничтожили.

В то время пока россияне просят хотя бы о временном водопроводе, Россия тратит тысячи долларов на бомбардировку украинских городов.

Примечательно, что обращение записали именно на так называемой аллее славы с портретами погибших военных. Жители не понимают, за что боролись эти "герои", если у соотечественников нет воды.

Россияне жалуются: смотрите видео

Россияне начали обращать внимание на проблемы и продемонстрировали, что хотя бы как-то отреагировать они могут, когда дело касается их интересов.