Аллея с погибшими есть, а воды нет: россияне выразили неудовольствие и обратились к Путину
В России жители одного из городов пожаловались на проблему. Они записали обращение к российскому президенту на фоне портретов погибших соотечественников.
Жители станицы Лысогорская Ставропольского края России пожаловались на отсутствие "даже капли" водопроводной воды. Это стало поводом для обращения к Владимиру Путину, передает 24 Канал.
Смотрите также "Хлопок" на аэродроме "Морозовск": ГУР показало спутниковые снимки уничтоженной авиации россиян
Деньги нужны на бомбардировку
Жители пожаловались, что не могут даже нормально помыться. Кроме этого, они отметили, что из-за отсутствия воды в населенном пункте нет животных. Их фактически уничтожили.
В то время пока россияне просят хотя бы о временном водопроводе, Россия тратит тысячи долларов на бомбардировку украинских городов.
Примечательно, что обращение записали именно на так называемой аллее славы с портретами погибших военных. Жители не понимают, за что боролись эти "герои", если у соотечественников нет воды.
Россияне жалуются: смотрите видео
Россияне начали обращать внимание на проблемы и продемонстрировали, что хотя бы как-то отреагировать они могут, когда дело касается их интересов.