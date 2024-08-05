Жителі станиці Лисогорська Ставропольського краю Росії поскаржилися на відсутність "навіть краплі" води. Це стало приводом для звернення до Владіміра Путіна, передає 24 Канал.

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Гроші потрібні на бомбардування

Жителі поскаржились, що не можуть навіть нормально купатись. Крім цього, вони наголосили, що через відсутність води у населеному пункті немає тварин. Їх, фактично, знищили.

У той час поки росіяни просять хоча б про тимчасовий водопровід, Росія витрачає тисяч доларів на бомбардування українських міст.

Примітно, що звернення записали саме на так званій алеї слави з портретами загиблих окупантів. Жителі не розуміють, за що боролись ці "герої", якщо у них немає води.

Росіяни влаштували "бунт": дивіться відео

Росіяни почали звертати увагу на проблеми та продемонстрували, що хоча б якийсь "бунт" вони можуть влаштувати, коли справа стосується їхніх інтересів.