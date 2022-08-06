россияне устроили террор против людей, которые обналичивали гривну на Херсонщине, – Соболевский
На временно оккупированных территориях Херсонской области ужасная гуманитарная ситуация. Все из-за того, что у людей нет денег.
Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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Он отметил, что еда есть, ведь Херсонская область – аграрный край. Вот почему на рынках сельскохозяйственная продукция по доступным ценам. Однако проблема в другом – у людей нет денег, потому что нет работы.
Все социальные свои обязательства Украина выполняет. Пенсии начисляются, бюджетникам платится заработная плата. Да, в некоторых случаях бывают задержки, ведь есть юридические и технические проблемы. Все решается и все же выплачивается,
– сообщил Юрий Соболевский.
По его словам, на временно оккупированной Херсонской области оккупанты уничтожили:
- нашу банковскую систему;
- работу Укрпочты, через которую выдавалась наличными пенсия;
- не работают банкоматы;
- наши терминалы под дулом автомата забирали у предприятий, чтобы люди не могли рассчитываться банковскими картами.
Кроме того, Юрий Соболевский отметил, что российские оккупанты совершили террор в отношении людей, оказывавших услуги конвертации безналичных денег в наличные. Были люди, которым можно было перечислить средства на карту, а они отдавали наличные деньги. Однако забирали огромную комиссию – 15% и до 20%.
"Но все же это была возможность получить гривну и рассчитаться в гривне. Сегодня такой возможности фактически нет, даже в Херсоне, не говоря уже о небольших населенных пунктах. Это очень большая проблема", – сообщил Юрий Соболевский.
Он добавил, что россияне уничтожают гривну для того, чтобы оставить только рубль. И осуществляют это репрессионным методом.
Смотрите видео о ситуации в Херсонской области:
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