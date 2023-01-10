Россия готовит украденных детей на усыновление при живых родителях, – правозащитница
По официальным данным портала "Дети войны" на 10 января, в Россию вывезли менее 14 тысяч украинских детей. Эта цифра постоянно растет.
Об этом в эфире 24 Канала сообщила глава Центра общественных свобод Александра Матвийчук. По ее словам, вывезенные в Россию дети составляют несколько групп.
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Первая группа
Одна из групп – дети, родители которых россияне убили или содержатся в местах несвободы.
"Их насильно перевозят. Есть история, когда при живых родителях детей готовят к усыновлению", – сообщила правозащитница.
Вторая группа
Вторая группа – это дети, перевезенные вместе с родителями в пределах принудительной депортации. По мнению Александры Матвийчук, в этом случае от родителей будет зависеть, насколько быстро дети смогут уехать в безопасную страну или вернуться домой, если есть такая возможность.
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Третья группа
Третья группа – это дети, находившиеся в государственных учреждениях и вывезенные принудительно в состав этих организаций на территорию России. Александр Матвийчук считает, что в этом случае нет никаких правовых механизмов влияния на Россию, чтобы их вернуть
В 2014 году из Снежного был вывезен подобный интернат, Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, началась коммуникация, детей вернули,
– напомнила Александра Матвийчук.
Председатель Центра общественных свобод, это было возможно 8 лет назад, поскольку Россия тогда пыталась как-то сохранить лицо и скрывала совершение военных преступлений.
"Сейчас она ничего не скрывает", – подытожила Александра Матвийчук.
Дети на войне: важные новости
- CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек считает, что вывозом детей с оккупированных территорий Украины в Россию занимается уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, также известная как "Кровавая Мэри".
- По информации западных СМИ, в Россию могли вывезти до 700 тысяч украинских детей. Минобороны России и украинские правозащитники называют цифры в 300 тысяч маленьких украинцев.
- На Донбассе 16 – 17-летние юноши получили повестки. Если 16-летним можно выехать с оккупированных территорий, то 17-летних уже не выпускают. В школах идет активная милитаристская пропаганда.