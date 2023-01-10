Про це в ефірі 24 Каналу повідомила голова Центру громадських свобод Олександра Матвійчук. За її словами, вивезені до Росії діти складають кілька груп.

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Перша група

Одна з груп – діти, батьків яких росіяни вбили або утримують в місцях несвободи.

"Їх насильно перевозять. Є історія, коли при живих батьках дітей готують на усиновлення", – повідомила правозахисниця.

Друга група

Друга група – це діти, яких перевезли разом із батьками в межах примусової депортації. На думку Олександри Матвійчук, у цьому випадку від батьків залежатиме, наскільки швидко діти зможуть виїхати в безпечну країну або повернутися додому, якщо є така можливість.

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Третя група

Третя група – це діти, які перебували в державних установах і були вивезені примусово у складі цих організацій на територію Росії. Олександра Матвійчук вважає, що в цьому випадку немає жодних правових механізмів впливу на Росію, щоб їх повернути

У 2014 році зі Сніжного був вивезений подібний інтернат, Україна звернулася до Європейського суду з прав людини, почалася комунікація, дітей повернули,

– нагадала Олександра Матвійчук.

Голова Центру громадських свобод, що таке було можливо 8 років тому, оскільки Росія тоді намагалася якось зберегти обличчя та приховувала вчинення воєнних злочинів.

"Зараз вона нічого не приховує", – підсумувала Олександра Матвійчук.

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