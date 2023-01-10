Про це в ефірі 24 Каналу повідомила голова Центру громадських свобод Олександра Матвійчук. За її словами, вивезені до Росії діти складають кілька груп.
До теми Окупанти готують списки школярів для мобілізації, – Центр нацспротиву.
Перша група
Одна з груп – діти, батьків яких росіяни вбили або утримують в місцях несвободи.
"Їх насильно перевозять. Є історія, коли при живих батьках дітей готують на усиновлення", – повідомила правозахисниця.
Друга група
Друга група – це діти, яких перевезли разом із батьками в межах примусової депортації. На думку Олександри Матвійчук, у цьому випадку від батьків залежатиме, наскільки швидко діти зможуть виїхати в безпечну країну або повернутися додому, якщо є така можливість.
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Третя група
Третя група – це діти, які перебували в державних установах і були вивезені примусово у складі цих організацій на територію Росії. Олександра Матвійчук вважає, що в цьому випадку немає жодних правових механізмів впливу на Росію, щоб їх повернути
У 2014 році зі Сніжного був вивезений подібний інтернат, Україна звернулася до Європейського суду з прав людини, почалася комунікація, дітей повернули,
– нагадала Олександра Матвійчук.
Голова Центру громадських свобод, що таке було можливо 8 років тому, оскільки Росія тоді намагалася якось зберегти обличчя та приховувала вчинення воєнних злочинів.
"Зараз вона нічого не приховує", – підсумувала Олександра Матвійчук.
Діти на війні: важливі новини
- CEO розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк вважає, що вивозом дітей з окупованих територій України до Росії займається уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова, також відома як "Кривава Мері".
- За інформацією західних ЗМІ, до Росії могли вивезти до 700 тисяч українських дітей. Міноборони Росії та українські правозахисники називають цифри в 300 тисяч маленьких українців.
- На Донбасі 16 – 17-річні юнаки отримали повістки. Якщо 16-річним ще можна виїхати з окупованих територій, то 17-річних вже не випускають. В школах йде активна мілітаристська пропаганда.