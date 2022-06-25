Россияне утром ударили по военному объекту на Яворовщине 4 ракетами, еще 2 – зсбили

Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по военному объекту на Яворовщине – выпустили 6 ракет, 2 из которых – силам ПВО удалось сбить.

4 ракеты, к сожалению, долетели

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Ракетный удар был с Черного моря.

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По предварительной информации, ЧВК "Запад" удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели.

Сегодня около 4 часов утра был нанесен ракетный удар с территории Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет, четыре попадания, две ракеты были сбиты. Объект военный, на территории Яворовского полигона,

– отметил Максим Козицкий.

Есть пострадавшие

В результате ракетного удара 4 людей пострадало. Известно, что 1 из них средней тяжести, двое легких. Они госпитализированы. Пожар, по словам главы Львовской ОВА, удалось локализовать.

Максим Козицкий рассказал о ракетном обстреле Львовщины: смотрите видео

Россия нанесла массированный ракетный обстрел

Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами. Взрывы прогремели на Львовщине, Киевщине, Черниговщине, Житомирщине и Харьковщине, а также в Николаеве.

Большинство ракет запустили из Беларуси. Однако, Львовщину, как отметил Максим Козицкий, обстреливали из Черного моря.