Россияне увеличили активность авиации более чем в 1,5 раза

Российские войска перешли на финальный этап создания наступательной группировки в восточной операционной зоне, а количество вражеских самолето-вылетов за несколько суток выросло более чем в 1,5 раза.

Об этом на брифинге в медиацентре "Украина" от 18 апреля рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает 24 канал. По его словам, путинские наемники готовятся к наступлению на востоке страны.

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Матузяник рассказал о горячих точках и планах врага

Матузяник предупредил, что россияне готовятся усилить наступление. Это необходимо для того, чтобы установить полный контроль над территорией Луганской и Донецкой областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет переброски дополнительных российских подразделений,

– отметил спикер.

Пресс-брифинг Министерства обороны Украины: смотрите видео

В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Слобожанском и Донецком операционных районах. На юге враг пытается закрепиться на занимаемых позициях и установить контроль над поселком Александровка.

В то же время Россия ведет огонь ракетными системами и бомбами по инфраструктуре всей Украины. Так, по подсчетам Минобороны, количество вылетов вражеских самолетов увеличилось в более чем 1,5 раза.

Кстати – назвали направления, где будет горячее всего в ближайшие дни: детали в видео