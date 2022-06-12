Россияне увеличили флот в Черном море: сколько сейчас там кораблей и крылатых ракет

Российские корабли в Черном море угрожают ракетными ударами по украинским городам. По состоянию на 11 июня их количество увеличилось.

В оперативном командовании "Юг" призвали украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги. А ведь вражеские обстрелы пока не прекращаются.

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В Черном море стало больше российских кораблей

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море 11 июня увеличилась на 2 больших десантных корабля. Всего там находятся 4 таких судна. Также кафиры имеют около 40 крылатых ракет. Так что угроза вражеских обстрелов и высадки десанта сохраняются.

Кроме того, в одном из сел Одесского района во время купания в море на глазах у жены, сына и товарища погиб 50-летний мужчина. Он взорвался на неизвестном предмете.

Этот случай, к сожалению, является красноречивым подтверждением опасности купания и другого способа использования прибрежных вод.

– добавили в ОК "Юг".

Защитники подчеркнули, что не стоит забывать о том, что силы обороны также приняли меры противодействия. Поэтому южные побережья – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага. Так что следует помнить, что находиться там опасно.

Пляжи Одессы заминированы на случай высадки российского десанта . Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал одесситов и гостей города не подвергаться опасности и помнить о мерах безопасности во время военного положения. Кроме того, на побережье часто выбрасывает морские мины.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Приближаться к Днестровскому лиману и Днестру – запрещено

В ОК "Юг" напомнили, что в рамках обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка на реках Днестр и Турунчук, а также в украинской части Кучурганского водохранилища запретили:

выход из объектов базирования и от берега,

использование и передвижение маломерных плавсредств в Днестровском лимане и на входе в него

Также строго-настрого запрещено приближаться на расстояние до 100 метров и проходить под мостами через Днестровский лиман и реку Днестр.

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