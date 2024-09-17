Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что Су-34 находятся на аэродромах "Миллерово", "Морозовск" и "Балтимор", которые расположены ближе к украинской границе. Также враг наращивает производство "Искандеров".

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Как противостоять ударам КАБами

Авиационный эксперт отметил, что если самолеты Су-34 будут базироваться на других аэродромах, то на них невозможно делать регламентные работы, обслуживание самолетов, то есть там есть проблемы.

Россияне будут вынуждены возвращаться на аэродромы "Миллерово", "Морозовск" и "Балтимор". Украине надо оружие, которым можно бить по этим аэродромам. Все остальные – не так важны с точки зрения возможностей и эффективности,

– сказал Криволап.

Су-34 – это самая эффективная платформа россиян для ударов КАБами, но также авиационные удары оккупанты могут наносить с помощью Су-24М, которых в России довольно много.

Однако самолеты Су-24М уже устаревшие. Россияне используют преимущественно версию разведчика Су-24МР. Впрочем, вряд ли россияне начнут активно использовать Су-24 для бомбардировок, потому что они будут подвергаться серьезным рискам уничтожения.

Их можно использовать для сброса КАБов, но это новая логистика, аэродромы надо приспособить для их использования. Это дополнительные проблемы,

– отметил авиационный эксперт.

Он объяснил, насколько Patriot могли бы ограничить возможности россиян использовать КАБы.

Если управляемые авиабомбы сбрасывают с расстояния 40 километров от линии боевого соприкосновения, чтобы на 50 – 60 километров забросить бомбу, то тогда Patriot, который действует по таким целям на расстоянии 160 километров, должен быть расположен на дистанции до 120 километров от линии боевого соприкосновения,

– рассказал Криволап.

Это крайняя дистанция, с которой может работать Patriot, но каждое включение будет фиксироваться и тогда ракеты Х-31П и "Искандеры" наземного базирования будут доставать до этих систем ПВО, поэтому их надо достаточно серьезно защищать. Кроме того, Patriot может работать одновременно и по аэродинамическим, и по баллистическим целям, но это повлечет дополнительные риски.