россияне уже готовы к уничтожению керченского моста: военный эксперт назвал удобный момент
крымский мост рано или поздно упадет, но нужно понимать, что переправа через этот мост – не единственная у российских оккупантов. На вооружении россиян есть большие корабли, а также сухопутный коридор через временно оккупированные территории.
Об этом в 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он также отметил, что после уничтожения крупного десантного корабля "саратов" у оккупантов есть еще 10 таких судов, которые могут взять функцию паромной переправы.
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Уничтожение крымского моста произойдет рано или поздно. На мой взгляд, россияне уже были готовы к его ликвидации,
– убежден Олег Катков.
По словам специалиста, никто не отменял тот факт, что россияне пробили себе сухопутный коридор, поэтому в случае неисправности крымского моста доставка оружия и техники будет проходить через Мариуполь и Мелитополь.
оккупанты защитили крымский мост настолько, насколько могли. Поэтому, если господин Данилов говорит об уничтожении крымского моста, россияне стягивают туда всю защиту, а мы бьем по аэродрому – это значит, что все сработало.
россия могла потерять немало самолетов в Джанкое
По данным Грозева, на этом аэродроме врага было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ. Он входил в состав военно-морского флота россии.
Над военной авиабазой стояли клубы черного дыма. Об этом сообщали местные жители, как и о самих взрывах.
Взрывы в Джанкое и Гвардейском 16 августа
- В Джанкое в оккупированном Крыму 16 августа прозвучала серия взрывов. Вскоре стало известно о детонации боеприпасов. Сначала сообщалось о том, что горит электростанция в населенном пункте Майское, расположенном возле Азовского. Но вскоре стало известно, что это взрывы и детонация.
- В результате взрывов возле Джанкоя во временно оккупированном Крыму была повреждена железнодорожная инфраструктура. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что это может ускорить деоккупацию полуострова.
- А очевидцы смогли зафиксировать на видео момент мощного взрыва вблизи Джанкоя. Его масштаб был таким, что явно не имел ничего общего с пожаром на подстанции.
Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео