россияне уже готовы к уничтожению керченского моста: военный эксперт назвал удобный момент

крымский мост рано или поздно упадет, но нужно понимать, что переправа через этот мост – не единственная у российских оккупантов. На вооружении россиян есть большие корабли, а также сухопутный коридор через временно оккупированные территории.

Об этом в 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он также отметил, что после уничтожения крупного десантного корабля "саратов" у оккупантов есть еще 10 таких судов, которые могут взять функцию паромной переправы.

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Уничтожение крымского моста произойдет рано или поздно. На мой взгляд, россияне уже были готовы к его ликвидации,

– убежден Олег Катков.

По словам специалиста, никто не отменял тот факт, что россияне пробили себе сухопутный коридор, поэтому в случае неисправности крымского моста доставка оружия и техники будет проходить через Мариуполь и Мелитополь.

Олег Катков главный редактор издания Defence Express оккупанты защитили крымский мост настолько, насколько могли. Поэтому, если господин Данилов говорит об уничтожении крымского моста, россияне стягивают туда всю защиту, а мы бьем по аэродрому – это значит, что все сработало.

россия могла потерять немало самолетов в Джанкое

По данным Грозева, на этом аэродроме врага было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ. Он входил в состав военно-морского флота россии.

Над военной авиабазой стояли клубы черного дыма. Об этом сообщали местные жители, как и о самих взрывах.

Взрывы в Джанкое и Гвардейском 16 августа

В Джанкое в оккупированном Крыму 16 августа прозвучала серия взрывов. Вскоре стало известно о детонации боеприпасов. Сначала сообщалось о том, что горит электростанция в населенном пункте Майское, расположенном возле Азовского. Но вскоре стало известно, что это взрывы и детонация.

В результате взрывов возле Джанкоя во временно оккупированном Крыму была повреждена железнодорожная инфраструктура. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что это может ускорить деоккупацию полуострова.

А очевидцы смогли зафиксировать на видео момент мощного взрыва вблизи Джанкоя. Его масштаб был таким, что явно не имел ничего общего с пожаром на подстанции.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео