"Освободители" с нюансом: россияне признали, что захватывают Украину

Россияне не успели "взять" Соледар, как у них уже начали выдавать за это медаль. Этакая копия советско-российской "медали за отвагу", но эту официальную медаль вагнеровцам дают посмертно, поэтому они придумывают свою внутреннюю "медальную" систему.

Освободители, которые "берут" города

Итак, после медали "За взятие Попасной" они придумали медаль "За взятие Соледара". Выглядит так же, поэтому смело ищите 10 отличий.

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Не очень понятно, кому ее выдавать, ведь те, что сейчас шастают по Соледару, это не очень те, кто его "брал". У них динамическая ротация.



Россияне выдают медали за захват Соледара

Поговорим отдельно о нейминге медалей. Если россияне освободители, то почему "взятие"?

В СССР с этим было очень сложно. Собственные города советские военные "обороняли", но не все важные сражения попали на медали. Например, за Харьков или Ржев медали не давали. Даже за Киев медали не давали, а саму медаль за Киев учредили только через 20 лет после события (в скобках год основания):

за оборону Ленинграда (1942);

за оборону Одессы (1942);

за оборону Севастополя (1942);

за оборону Сталинграда (1942);

за оборону Москвы (1944 год);

за оборону Кавказа (1944);

за оборону Советского Заполярья (1944);

за оборону Киева (1961 год! Да, только через 20 лет после "обороны").

То есть, если россияне не захватчики, то они должны были бы называть свои медали на советский манер "оборонительными", потому что украинские власти они не признают. Следовательно, формально все, что они теряют на поле боя, они "защищают".

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За "взятие" давали медали, когда брали штурмом иностранные столицы или важные города Третьего Рейха. Но Советский Союз делал это только для иностранных городов. За "освобождение" или "взятие" собственных городов СССР медали не делал. Не было никаких "За взятие Минска" или "За взятие Сталинграда". А "взятием" занимались в таких городах:

за взятие Будапешта (1945 год);

за взятие Кенигсберга (1945 год);

за взятие Вены (1945 год);

а взятие Берлина (1945 год).

Со столицами Восточной Европы все было сложнее. Часть из них "освобождали":

за освобождение Белграда (1945 год);

за освобождение Варшавы (1945 год);

за освобождение Праги (1945 год).

Самая важная награда для россиян будет от ВСУ

В принципе, россияне могли бы назвать свои медали на "освободительный" маневр. Но с "задором" избрали такое несуразное решение.

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Война окончится, а количество медалей у россиян вырастет в разы. Уже сейчас можно начинать штамповать "За оборону Херсона" (город потеряли), "За воздушную оборону Энгельса" (пока двух степеней, медаль с открытой датой), "За воздушную оборону Воронежа", "За мобилизацию", "За частичную мобилизацию", "За спасение от HIMARS", "За бег от Мавика" и другие.

Еще больше значков будут делать многочисленные не общественные союзы ветеранов официальных и не очень органов, которые по типу русского "казачества" по кругу будут выдавать друг другу кресты и ордена.

Но самую важную награду (посмертно) россиянам выпишет украинская армия. ВСУ поставит на России крест.