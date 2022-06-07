Россияне уже тоже научились воевать на этой войне, – Данилов

У России совсем не слабая армия, как мы привыкли об этом слышать. Всем важно помнить, что наши защитники воюют с сильным государством, у которого гораздо больше ресурсов, чем у нас.

Об этом сообщил в эфире национального марафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает 24 канал. По его словам, не следует считать, что в рядах российской армии никто не умеет воевать.

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Россияне научились воевать

Как отметил Данилов, об этом свидетельствует сложная ситуация на фронте. В частности, то, что сейчас происходит в Северодонецке и то, что было до этого на других территориях нашего государства, где шли бои. Все это означает, что мы имеем дело со второй армией мира.

Не надо кичиться и говорить, что они слабые, бестолковые, у них ничего нет. Россияне уже тоже научились воевать на этой войне, и это факт,

– заявил Данилов.

Он добавил, что сейчас нашим защитникам на фронте очень тяжело. Впрочем, отметил, что помощь уже идет – ее присылают постоянно, каждый день в воздух поднимаются самолеты, которые доставляют военное вооружение для Украины.

Никто не представлял, что мы выстоим

В то же время Данилов также подчеркнул, что Украина сейчас имеет 1200 километров фронта на территории нашего государства. Такого себе никто даже представить не мог.

Помните, нам давали мало времени, считали, что мы должны сдаться, капитулировать. Однако так не произошло, как кому-то думалось. Благодаря нашей нации и Вооруженным Силам Украины, сегодня мы стоим и будем продолжать противостоять врагу,

– заметил он.

У каждого свои интересы

По словам Данилова, легко нам не будет, поскольку в этой российско-украинской войне каждая страна имеет свои интересы, поэтому нужно это учитывать и анализировать. Кроме того, также следует осознавать то, что сейчас Европа разделена, как никогда.

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"Если шахматы двух цветов – черные и белые, то сейчас, глядя на шахматную доску, каждая фигура имеет свой цвет. В то же время куда она пойдет, чем будет заниматься и с кем будет иметь различные договоренности – крайне сложно представлять", – подытожил Данилов.

Оккупанты штурмуют Северодонецк: последние новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские захватчики активно пытаются захватить город Северодонецк, до сих пор удерживаемый нашими защитниками. По информации, россияне сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что Вооруженные Силы Украины хорошо закрепились в Северодонецке и держат город. Однако тяжелые бои не прекращаются.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что украинские военные ударили по позициям российских оккупантов на Северодонецком направлении. В то же время, помогают им в этом пограничники, которые наводят нашу артиллерию на подразделения врага.

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