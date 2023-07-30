"Мы Абхазию от вас освободили": российские туристы в Батуми открыто оскорбляют грузин

Российские захватчики не скрывают своих захватнических амбиций даже находясь за границей. Так, в Грузии российская туристка заявила, что ее страна "освободила Абхазию" от грузин.

Об этом сообщают грузинские телеграм-каналы. Кроме того, женщина отказалась признавать Россию оккупантом и отметила "братские" нарративы в пропагандистском духе.

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Россиянка отказалась признавать оккупацию Абхазии

В Батуми грузинские журналисты решили спросить российских туристов по поводу их знаний истории Грузии и их отношения к оккупации Абхазии и Южной Осетии. В то же время оказалось, что россияне пронизаны насквозь кремлевской пропагандой.

Так, россиянка отказывалась признавать, что ее страна является оккупантом, а также рассказывала, что раньше грузины якобы были братьями россиян. Она также подчеркнула, что Абхазия будто бы "попросила помощи" у России, когда "грузины поехали на них танками", и заявила, что вообще она "живет в Советском Союзе" и "ничего не знает".

Журналисты также решили задать те же вопросы и другой паре туристов из России. Они также ничего лучше не придумали, чем сказать, что у них "повсюду большой и красивый СССР" и что они совершенно не осознаны существованием такой страны, как Грузия.

Россияне не признают оккупацию Абхазии и оскорбляют грузин: смотрите видео

Недавно грузины вышли на протест против лайнера России

В Тбилиси и Батуми 27 июля прошли акции протеста через прибытие круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились более 800 туристов, большинство из которых – граждане России. Этот корабль прибыл из русских Сочи.

Грузины довольно гостеприимно встретили россиян с плакатами по оккупации Абхазии и Южной Осетии, а также называли их оккупантами. Сами россияне не скрывали, что посещали Абхазию перед тем, как уехать в Батуми.

В конце концов, протесты дали свой результат, и лайнер отбыл на 2 дня раньше из Батуми, чем должен был. Грузины отметили, что россияне должны испытывать постоянный дискомфорт и получать ответ за циничные заявления по поводу территориальной целостности Грузии.

Россия незаконно оккупировала территорию Абхазии в 1993 году и Южной Осетии в 2008 году, образовав там свои марионеточные республики. "Независимость" этих образований признала Россия и еще 4 члена ООН. Остальные государства мира, в том числе и Украина, рассматривают эти территории как суверенную часть Грузии.