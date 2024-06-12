Как сделать для россиян ловушку в Крыму: политтехнолог назвал самый действенный метод
Британский журналист Том Шарп в газете The Telegraph написал, что ВСУ нужно "перекрыть артерии для вражеского снабжения, усилить давление и ждать пока не иссякнут ракеты и боеприпасы". Такая мысль является достаточно хорошим планом, который заставит россиян бежать из Крыма.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что уничтожение Крымского моста и еще одной сухопутной дороги приведет к ловушке для россиян. Оккупанты будут "на ладони" ВСУ.
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Как сделать для россиян ловушку в Крыму
По словам Тизенгаузена, было заявление от "Атеш", что по Керченскому мосту снова "пошли" цистерны с топливом. Это сверхважная информация, потому что с момента его поражения было запрещено перевозить по нему топливо, боеприпасы, то есть взрывоопасные горючие материалы. Делали это паромами, которые были уничтожены.
Сейчас же россияне на свой страх и риск через Керченский мост снова перевозят топливо. Есть еще другая дорога - сухопутная, которую проложили оккупанты, но она очень уязвима. Том Шарп в своей статье написал, что если эти две дороги вывести из строя и уничтожать российские системы ПВО системами ATCMS, то россияне в Крыму окажутся в ловушке,
– отметил политтехнолог.
Владимиру Путину придется тратить колоссальные деньги на то, чтобы самолетами поставлять в Крым все, что необходимо, в том числе для группировки. Кораблями он это делать не может, они сейчас находятся в Азовском море.
Политтехнолог объяснил, что для Украины это хорошая ситуация, однако никто не знает, как дальше будет действовать Путин. Вероятно, что он будет забирать из Крыма системы ПВО из-за их успешного уничтожения украинскими военными. Когда полуостров останется без них, без РЛС, то российская группировка будет, как "на ладони".
Поэтому Шарп пишет о том, что Крым станет "козырной картой", которой можно бить Путина и заставлять его идти на уступки, на которые он бы никогда не пошел,
– добавил Тизенгаузен.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Украинские военные 12 июня уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса С-300 во временно оккупированном Крыму, а также поразили ЗРК С-400. Был нанесен групповой ракетный удар по 1 вражескому зенитному ракетному дивизиону неподалеку Бельбека, а также 2 зенитных ракетных дивизионах С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.
- Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что в ближайшее время "будет положительный результат диалога" по поставке альтернативы Starlink. Именно эти системы позволят наносить удары беспилотниками в акватории оккупированного Крыма.
- Спецназовцы потопили очередное российское судно в Крыму "Сатурн". Уничтожение таких буксиров ослабляет способности российского флота, ведь они используются для патрулирования, перевозки боекомплектов, личного состава, транспортировки других судов.