Как сделать для россиян ловушку в Крыму: политтехнолог назвал самый действенный метод

Британский журналист Том Шарп в газете The Telegraph написал, что ВСУ нужно "перекрыть артерии для вражеского снабжения, усилить давление и ждать пока не иссякнут ракеты и боеприпасы". Такая мысль является достаточно хорошим планом, который заставит россиян бежать из Крыма.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что уничтожение Крымского моста и еще одной сухопутной дороги приведет к ловушке для россиян. Оккупанты будут "на ладони" ВСУ.

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Как сделать для россиян ловушку в Крыму

По словам Тизенгаузена, было заявление от "Атеш", что по Керченскому мосту снова "пошли" цистерны с топливом. Это сверхважная информация, потому что с момента его поражения было запрещено перевозить по нему топливо, боеприпасы, то есть взрывоопасные горючие материалы. Делали это паромами, которые были уничтожены.

Сейчас же россияне на свой страх и риск через Керченский мост снова перевозят топливо. Есть еще другая дорога - сухопутная, которую проложили оккупанты, но она очень уязвима. Том Шарп в своей статье написал, что если эти две дороги вывести из строя и уничтожать российские системы ПВО системами ATCMS, то россияне в Крыму окажутся в ловушке,

– отметил политтехнолог.

Владимиру Путину придется тратить колоссальные деньги на то, чтобы самолетами поставлять в Крым все, что необходимо, в том числе для группировки. Кораблями он это делать не может, они сейчас находятся в Азовском море.

Политтехнолог объяснил, что для Украины это хорошая ситуация, однако никто не знает, как дальше будет действовать Путин. Вероятно, что он будет забирать из Крыма системы ПВО из-за их успешного уничтожения украинскими военными. Когда полуостров останется без них, без РЛС, то российская группировка будет, как "на ладони".

Поэтому Шарп пишет о том, что Крым станет "козырной картой", которой можно бить Путина и заставлять его идти на уступки, на которые он бы никогда не пошел,

– добавил Тизенгаузен.

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