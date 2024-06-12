Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що знищення Кримського мосту та ще однієї сухопутної дороги приведе до пастки для росіян. Окупанти будуть "на долоні" ЗСУ.

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Як зробити для росіян пастку у Криму

За словами Тизенгаузена, була заява від "Атеш", що по Керченському мосту знову "пішли" цистерни з паливом. Це надважлива інформація, тому що з моменту його ураження було заборонено перевозити по ньому паливо, боєприпаси, тобто вибухонебезпечні горючі матеріали. Робили це поромами, які були знищені.

Зараз же росіяни на свій страх і ризик через Керченський міст знову перевозять паливо. Є ще інша дорога-сухопутна, яку проклали окупанти, але вона дуже вразлива. Том Шарп у своїй статті написав, що якщо ці дві дороги вивести з ладу та знищувати російські системи ППО системами ATCMS, то росіяни в Криму опиняться в пастці,

– зауважив політтехнолог.

Владіміру Путіну прийдеться тратити колосальні гроші на те, щоб літаками постачати в Крим все, що необхідно, в тому числі для угрупування. Кораблями він це робити не може, вони зараз перебувають в Азовському морі.

Політтехнолог пояснив, що для України це хороша ситуація, однак ніхто не знає, як далі буде діяти Путін. Ймовірно, що він буде забирати з Криму системи ППО через їхнє успішне знищення українськими військовими. Коли півострів залишиться без них, без РЛС, то російське угруповання буде, як "на долоні".

Тому Шарп пише про те, що Крим стане "козирною картою", якою можна бити Путіна й заставляти його йти на поступки, на які він би ніколи не пішов,

– додав Тизенгаузен.

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