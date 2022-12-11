Об этом написал журналист Денис Казанский. Он опубликовал фото монумента.
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"У нулевых российская пропаганда заказывала пасквили на Шевченко Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (словно это что-то плохое)", – отметил Казанский.
Памятник Шевченко в Луганске / Фото с телеграммы Дениса Казанского
Методички изменились
Журналист отметил, что Глеб Бобров до сих пор проживает в Луганске и с 2014 года работает с оккупационными властями. Однако теперь методики изменились и в Луганске решили считать Шевченко не украинским националистом, а русским поэтом.
Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу "Тарас Шевченко – крестный отец русского антифашизма"?, – сказал Казанский.
Что происходит во временно оккупированной Луганской области: последние новости
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