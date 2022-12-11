Об этом написал журналист Денис Казанский. Он опубликовал фото монумента.

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"У нулевых российская пропаганда заказывала пасквили на Шевченко Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (словно это что-то плохое)", – отметил Казанский.

Памятник Шевченко в Луганске
Памятник Шевченко в Луганске / Фото с телеграммы Дениса Казанского

Методички изменились

Журналист отметил, что Глеб Бобров до сих пор проживает в Луганске и с 2014 года работает с оккупационными властями. Однако теперь методики изменились и в Луганске решили считать Шевченко не украинским националистом, а русским поэтом.

Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу "Тарас Шевченко – крестный отец русского антифашизма"?, – сказал Казанский.

Что происходит во временно оккупированной Луганской области: последние новости

  • Военный эксперт Андрей Харук рассказал, что на участке фронта Сватово – Кременная усложняется ситуация. Враг опрокидывает туда подразделений воздушно-десантных войск.
  • По информации Луганской ОВА, россияне ищут пушечное мясо даже среди несовершеннолетних. Оккупанты для старшеклассников организуют "курс молодого бойца".
  • Детей из оккупированной Луганской области вывозят в Чечню. Руководитель ОВА Сергей Гайдай отметил, что кадыровцы проводят с детьми "патриотическое воспитание".