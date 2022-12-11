Об этом написал журналист Денис Казанский. Он опубликовал фото монумента.

К теме Усиление "мобилизации" и уничтожение книг в Луганской области: Генштаб о ситуации на фронте

"У нулевых российская пропаганда заказывала пасквили на Шевченко Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (словно это что-то плохое)", – отметил Казанский.



Памятник Шевченко в Луганске / Фото с телеграммы Дениса Казанского

Методички изменились

Журналист отметил, что Глеб Бобров до сих пор проживает в Луганске и с 2014 года работает с оккупационными властями. Однако теперь методики изменились и в Луганске решили считать Шевченко не украинским националистом, а русским поэтом.

Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу "Тарас Шевченко – крестный отец русского антифашизма"?, – сказал Казанский.

Что происходит во временно оккупированной Луганской области: последние новости