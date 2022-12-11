Про це написав журналіст Денис Казанський. Він опублікував фото пам'ятника.

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"У нульових російська пропаганда замовляла пасквілі на Шевченка Бузині. І приблизно тоді ж луганський письменник Гліб Бобров написав книгу "Тарас Шевченко – хрещений батько українського націоналізму" (наче це щось погане)", – зазначив Казанський.



Пам'ятник Шевченку у Луганську / Фото з телеграму Дениса Казанського

Методички змінилися

Журналіст зазначив, що Гліб Бобров досі мешкає у Луганську й з 2014 року працює з окупаційною владою. Проте тепер методички змінилися й у Луганську вирішили вважати Шевченка не українським націоналістом, а російським поетом.

Цікаво, чи напише тепер Гліб Бобров книгу "Тарас Шевченко – хрещений батько російського антифашизму"?, – сказав Казанський.

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