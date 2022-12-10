Окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Щоб поповнювати фронт, загарбники шукають "гарматне м'ясо" навіть серед дітей.

Зауважте Не лише через ЗСУ: росіяни зазнають великих втрат внаслідок "дружнього вогню", – Генштаб

Про школярів згадали на тимчасово окупованій Луганщині.

Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати "курс молодого бійця",

– мовиться у повідомленні.

Новини про ситуацію на фронті від Луганської ОВА

Відбили атаки від Площанки, Невського та Білогорівки.

Ворог відкривав вогонь на Куп'янському напрямку. Окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського і Стельмахівки. Окрім того, загарбники намагалися покращити своє положення на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Тим часом українські захисники та захисниці за минулу добу уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Кадиров викрадає луганських дітей

Сергій Гайдай розповів моторошні деталі про ситуацію на Луганщині. Українських дітей викрадають та везуть у Чечню. Рамзан Кадиров пишається, що у нього – "молоде покоління українців, яке він особисто підготує". Водночас всі його плани зруйнуються, як картковий будинок. Україна поверне всіх своїх дітей та дорослих.