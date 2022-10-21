Россияне на Донбассе строят оборонную "линию Вагнера": какой она выглядит – спутниковые фото

Российские захватчики построили почти двухкилометровое укрепление в Луганской области. "Линию Вагнера" заметили возле оккупированного города Горное Луганской области.

Это подтверждают новые спутниковые снимки Maxar Technologies.

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На опубликованных фотографиях видно, что укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинским танкам двигаться на Восток. За противотанковыми укреплениями расположена большая траншея.



Вражеские противотанковые укрепления в Луганской области / Фото Maxar

Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что копание траншеи велось в два этапа:

первая часть траншеи была выкопана 25 сентября;

вторая часть – где-то между 30 сентября и 5 октября.

ППК "Вагнера" заложила 4 ряда противотанковых пирамид, надеясь, что они остановят потенциальное наступление украинских военных. Анализ карты, проведенный CNN, показал, что укрепление такой протяженности может растянуться на 217 километров. При этом на спутниковых снимках не видно никаких других сооружений вдоль возможной линии Вагнера.

Даже в самой России не верят в оборонительную линию

По замыслу оккупантов, оборонная линия протянется на десятки километров в Луганской области. Хотя укрепление может помочь защититься от лобовой атаки, ничто не мешает украинским силам просто обойти укрепления, протянувшиеся всего на 1,6 километра. Кроме того, линию обороны можно легко прорвать по узкому участку.

В Украинском институте будущего ранее рассказали, что в Луганской области россияне копают ручья механическим способом. Они не очень похожи на окопы, поскольку прямые, а не зигзагом, как у наших военных. Наши окопы такой формы защищают от того, если туда попадет снаряд, он поразит гораздо меньше людей. Кроме того, россияне активно расставляют железобетонные блоки.

Почему замедлилось контрнаступление ВСУ в Луганской области

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак констатировал, что контрнаступление ВСУ в Луганской области замедлилось. Однако не потому, что россияне возводят какие-то "сверхмощные" защитные сооружения, а потому, что наши военные ищут слабые места в обороне оккупантов.

ВСУ где-то отвлекают внимание россиян, где-то изматывают, рассчитывают, что они снимут силы с одних направлений, опрокинут на другие.

Как это было на Харьковском направлении, когда россияне сняли большое число своих военных, затащили их в Херсон, а наши прорвались в Харьковской области. Это был действительно классный трюк,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

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