В Харькове раздались громкие взрывы: часть районов города осталась без света

Оккупанты поздно вечером 13 апреля запустили по территории нашего государства свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого под ударом оказался Харьков.

В Воздушных силах сообщают об опасности. 24 Канал призывает жителей области направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Удар по дому в Донецкой области: под завалами могут быть люди, почему их не ищут

Харьков в опасной зоне

Около 23:06 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для Сумской и Харьковской областей. Впоследствии защитники неба призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что по состоянию на данный момент для города сохраняются повышенный уровень опасности из-за атаки дронов-камикадзе.

Харьков в небезопасной зоне. Город под ударом "Шахедов",

– говорится в сообщении.

Советуем находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

В городе раздались взрывы

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграм-канале

Корреспонденты Суспільного сообщили, что около 00:26 в Харькове раздался первый взрыв. Уже в скором времени ориентировочно в 00:27 был слышен второй. Через несколько минут местные слышали еще один взрыв, который, вероятно, прогремел уже за пределами города.

В частности, в части районов Харькова исчез свет при атаке дронами-камикадзе типа "Шахед". Никакой дополнительной информации по состоянию на данный момент нет. Детали о взрывах и последствиях выясняются.