У Повітряних силах повідомляють про небезпеку. 24 Канал закликає жителів області прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Харків у небезпечній зоні

Близько о 23:06 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської та Харківської областей. Згодом оборонці неба закликали місцевих перебувати в укриттях.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на зараз для міста зберігаються підвищений рівень небезпеки через атаку дронів-камікадзе.

Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "Шахедів",

– йдеться у повідомленні.