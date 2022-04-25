Россияне в оккупированных городах вывешивают красные флаги: Лещенко объяснил зачем

Украинцы в последнее время заметили интересную тенденцию – в оккупированных городах россияне вывешивают красные флаги вместо флагов России или псевдореспублик.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко на брифинге, передает 24 канал.

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Для чего это делают? По словам Лещенко, это делают с одной целью – показать связь этой агрессивной войны, которую ведет Россия, с событиями Второй мировой войны.

Это делается, чтобы показать россиян освободителями и провести параллели в сознании своей аудитории и в тех городах, которые они берут под оккупацию,

– заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что красный флаг, например, вывесили во время оккупации села Новотошковское в Луганской области.



Оккупанты вывешивают красные флаги / Скриншот с брифинга

"И этот нарратив уже не впервые проявляется в пропагандистской деятельности российских оккупантов", – добавил Лещенко.

К слову, россияне на оккупированных территориях начали устанавливать контроль над телефонными сетями и интернетом. В частности, в Харьковской области они уже устанавливают оборудование для российского оператора "МегаФон".

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