Про це розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Навіщо це роблять? За словами Лещенка, це роблять з однією метою – показати зв'язок цієї агресивної війну, яку веде Росія, з подіями Другої світової війни.

Це робиться, щоб показати росіян "визволителями" та провести паралелі у свідомості своєї аудиторії та в тих містах, які вони беруть під окупацію,

– заявив він.

Радник глави ОП наголосив, що червоний прапор, наприклад, вивісили під час окупації села Новотошківське на Луганщині.



Окупанти вивішують червоні прапори / Скріншот з брифінгу

"І цей наратив проявляється вже не вперше в пропагандистській діяльності російських окупантів", – додав Лещенко.

До слова, росіяни на окупованих територіях почали встановлювати контроль над телефонними мережами та інтернетом. Зокрема, на Харківщині вони вже встановлюють обладнання для російського оператора "Мегафон".

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