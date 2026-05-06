Россияне вбили по Ореховской стеле, которая является символом Запорожской области

Российская армия вечером 6 мая ударила по Ореховской стеле в Запорожской области. Этот памятник является символом региона.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Смотрите также Абсолютный цинизм – просить тишину до 9 мая: Зеленский назвал главную цель ночных ударов

Как выглядит Ореховская стела после удара?

Иван Федоров отметил, что еще 5 мая на стеле с надписью "Ореховский район" развевались десятки флагов украинских военных подразделений, волонтеров, партнеров региона.

А уже 6 мая – то, что враг всегда оставляет после себя: разрушение и пустоту.

Но Ореховская стела – устойчива. Как и жители несокрушимого Запорожья. Все поврежденное – восстановим. Флаги – вернем. Уже работаем,

– написал глава Запорожской ОВА.



Ореховская стела до и после российской атаки 6 мая 2026 года / Фото Запорожской областной военной администрации

Как Ореховская стела стала символом Запорожской области?

Ореховская стела – въездной знак на границе бывшего Ореховского района Запорожской области, который после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году приобрел особый символизм.

С первых месяцев большой войны она стала одним из неформальных символов стойкости украинских военных и своеобразной точкой входа в зону боевых действий. Бойцы, отправляясь на передовую, останавливались у стелы и оставляли флаги своих подразделений – как знак единства, присутствия и несокрушимого боевого духа.

В 2023 году рядом обустроили фотолокацию "Пантеон Защитников Запорожья". Флаги, которые ранее крепили бессистемно, перенесли вниз и сформировали отдельное мемориальное пространство. В разные периоды там одновременно развевалось более ста флагов украинских бригад.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения Ореховская стела была посечена обломками, потеряла букву "О". А теперь это символ несокрушимости украинцев, силы и веры в победу.

Ореховская стела в 2025 году / Видео с телеграм-канала Ивана Федорова

Россия не прекращает обстреливать Запорожье

Россия 5 мая обстреляла Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате горели автомобили, магазин и предприятие, были повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

В городе из-за этой атаки погибло 12 человек. Также к медикам обратились 46 человек, в возрасте от 20 до 66 лет.

Утром 6 мая россияне снова обстреляли Запорожье. Удар пришелся на промышленный объект, к счастью, обошлось без пострадавших.