Однако ее поспешили опровергнуть в украинском Центре противодействия дезинформации.

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Так, пропагандистские СМИ сообщили, что на пресс-конференции после завершения переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией.

Зеленский в знак подтверждения якобы кивнул, однако эта информация не соответствует действительности,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

К тому же, посол России в США назвал пустым звуком высказывания Белого дома об отсутствии намерения идти на конфронтацию с Россией.

"Под аплодисменты и язвительные улыбки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против (России – 24 канал) до полной победы над нами", – сказал представитель России.

Однако и эти слова посла России в США являются очередной попыткой дезинформации.

Переговоры Украины и России

Украина всегда пыталась дипломатически решать проблемы. Россия не раз получала предложения. Ранее Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером по переговорным усилиям, однако договариваться с Владимиром Путиным точно никто не будет.

Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России,

– подчеркнул еще в сентябре Зеленский.

Однако впоследствии президент Украины в одном из своих последних интервью высказался о российском диктаторе Путине. Он заявил, что готов выйти с ним на ринг хоть завтра. По его словам, "настоящий мужик, если хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду – он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным".

В ответ на это российский диктатор Владимир Путин не захотел лично встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.