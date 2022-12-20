Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время награждения представителей разных профессий и вручения ведомственных знаков отличия за личный вклад в Победу страны. Он подчеркнул, что у россиян "ничего не получится", и этот месседж Украина отправляет во все столицы мира.

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Россия стратегически проиграла эту войну

Украинский народ не удастся ни запугать, ни погрузить во тьму или холод, считает Алексей Резников. Россия, которая все еще тщетно надеется на поражение Украины, может готовиться только к капитуляции Кремля.

Сегодня российские власти пытаются посредством террора и шантажа, возможно, выторговать себе какие-то темы для переговоров. У них ничего не получится, и мы об этом публично отправляем сигналы по всем столицам мира. Даже в те, кто еще хочет "адвокатировать" Кремлю и вести бизнес "as usual",

– подчеркнул министр обороны.

Резников отметил, что главная цель Украины остается неизменной – вернуть свои территории, включая Крым и украинский Донбасс и выйти на границы 1991 года. Украину активно поддерживают партнеры со всего цивилизованного мира, они стремятся быть "соавторами Победы".

Вооруженные силы успешно используют в бою десятки типов западного оружия. В тот момент, как Россия стратегически проиграла эту войну.

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